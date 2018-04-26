В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"

Вашингтон не верит заявлениям Москвы о двух американских ракетах, доставленных в Россию из Сирии.

Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон. "Еще один пример российской кампании по дезинформации", заявил он. Пахон назвал это "пропагандистской дымовой завесой", которая направлена на отвлечение внимания от "моральной причастности" Москвы к действиям президента Сирии Башара Асадаи гибели мирных жителей. "Утверждения, касающиеся выбранных нами целей, абсурдны", — заявил представитель Пентагона. Пахон добавил, что американская сторона не видела никаких доказательств тому, что крылатая ракета "Томагавк" не долетела до цели и была передана россиянам, сообщает Lenta.ru.

25 апреля в Минобороны России показали боевую часть "Томагавка". Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения.

США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.