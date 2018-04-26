МИД РФ обвинил американские власти в рейдерском захвате резиденции генконсула в Сиэтле

В МИД России прокомментировали ситуацию с проникновением властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. Как сообщили в Госдепе, это "законный ответ на действия России". В свою очередь российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипсношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах.

Между тем, все работники покинули генконсульства накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано властями США. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, Госдеп потребовал передачи генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке, доступ к которым закрыли в декабре 2016 г.