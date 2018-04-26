Азиатско-Тихоокеанский банк перестал открывать вклады.

Как сообщили в московском отделении, это произошло по техническим причинам, "до завтрашнего дня". Там уточнили, что обслуживание текущих счетов, пластиковых карт, а также операции по выдаче и переводам средств, проводятся в штатном режиме в полном объеме.

Как сообщили в колл-центре, если у клиента истекает срок действия вклада, тот может забрать свои средства. "Если клиент планирует пополнять вклад, то временно пока нет возможности это сделать (. . .) Сейчас некоторые операции со вкладами идут с некоторыми ограничениями", - уточнили в АТБ.

ЦБ в марте проводил комплексную проверку деятельности АТБ, сообщил банк в годовой отчетности. На дату ее составления - 30 марта - АТБ не получил акт проверки или предписание регулятора.

АТБ должен был создать 100%-ный резерв по вложениям в дочерний "М2М Прайвет банк", лишившийся лицензии в декабре 2016 года. ЦБ разрешил банку сделать это поэтапно до 1 января 2018 года. Однако 6 марта регулятор согласовал перенос срока доформирования резервов на 1 апреля. Банк уже зарезервировал 75% задолженности "дочки" по кредитам, создав провизии на 5,5 млрд рублей. По остальной задолженности на 1,9 млрд рублей АТБ должен был создать резерв до 1 апреля, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Андрея Вдовина, который является совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка, по обвинению в мошенничестве, сообщает РАПСИ. Речь идет о хищении около $13 млн.

В настоящий момент Вдовин объявлен в федеральный и международный розыск. Обвинение установило, что бизнесмен покинул Россию в 2017 году.