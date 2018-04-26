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Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
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25.04.2018
экономика ;
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26.04.2018 07:34 Мск (09:34 Екб)
общество | Центральный ФО
На полигоне под Коломной появился новый котлован
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Новый котлован на свалке в Коломне (2018) | Фото: ТГ-канал &quot;Нет свалке в Коломне&quot;

Инициативная группа обнаружила на полигоне "Воловичи" грубейшие нарушения эксплуатации и закона о Государственной экологической экспертизе. Как сообщает телеграм-канал "Нет свалке в Коломне", зафиксирован котлован глубиной не менее 3 м.
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Он выкопан между старым и новым телом полигона, заполненным фильтратом, что само по себе является грубым нарушением экологического законодательства. Из-за вырытого котлована фильтрат может попасть в верхние горизонты воды, отравив всё живое вокруг. Фильтрат является отходом IV класса опасности и его размещение, кроме мест, указанных в проекте, запрещено.

Активисты потребовали у прокуратуры Коломенского г.о. и у Роскомнадзора срочно провести расследование этого факта и принять меры к экстренному устранению нарушений.

Новый котлоан на свалке в Коломне(2018)|Фото: ТГ-канкл "Нет свалке в Коломне"

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26.04.2018 07:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:34 Екб


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На полигоне под Коломной появился новый котлован
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