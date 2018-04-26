На полигоне под Коломной появился новый котлован

Инициативная группа обнаружила на полигоне "Воловичи" грубейшие нарушения эксплуатации и закона о Государственной экологической экспертизе. Как сообщает телеграм-канал "Нет свалке в Коломне", зафиксирован котлован глубиной не менее 3 м.

Он выкопан между старым и новым телом полигона, заполненным фильтратом, что само по себе является грубым нарушением экологического законодательства. Из-за вырытого котлована фильтрат может попасть в верхние горизонты воды, отравив всё живое вокруг. Фильтрат является отходом IV класса опасности и его размещение, кроме мест, указанных в проекте, запрещено.

Активисты потребовали у прокуратуры Коломенского г.о. и у Роскомнадзора срочно провести расследование этого факта и принять меры к экстренному устранению нарушений.