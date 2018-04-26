Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде

Министерство образования и науки РФ отправило на дополнительную экспертизу 1 тыс. 809 учебников, поступивших от издательств в федеральный перечень. Среди них - 28 пособий издательства "Развивающее обучение", которое решило оспорить решение ведомства в суде. По данным организации, на повторную проверку почти 2 тыс. учебников будет потрачено 455 млн руб. из федерального бюджета, тогда как объективных причин для дополнительной экспертизы якобы нет. В Министерстве образования ссылаются на поручение президента, а эксперты отмечают, что на деле глава ведомства Ольга Васильева разгребает "тяжелое наследие" прежнего руководства, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о направлении учебников на дополнительную экспертизу научно-методический совет по учебникам Министерства образования и науки РФ принял на январском заседании. Законных оснований для этого у ведомства не было, заявляют теперь в издательстве "Развивающее обучение".

"Согласно пункту 12 "порядка формирования Федерального перечня учебников" (ФПУ), дополнительная экспертиза учебника может проводиться той же экспертной организацией или другой исключительно в случае возникновения вопросов в отношении выводов или обоснований экспертных заключений, сделанных ранее и прилагаемых при подаче комплекта документации и сопутствующих материалов для включения в ФПУ. Экспертизу учебников ООО "Развивающее обучение" проводила РАН в 2016 г. В экспертных заключениях Российской академии наук отсутствовали противоречия в выводах или их обоснованиях. Таким образом, направление учебников ООО "Развивающее обучение" на дополнительную экспертизу в РАО было принято Советом в нарушение порядка и не является обоснованным", - рассказали Накануне.RU в издательстве.

"Развивающее обучение" потратило на экспертизу почти 6 млн руб. Повторная проверка почти 2 тыс. учебников обойдется федеральному бюджету более чем в 455 млн руб., посчитали в издательстве. Организация попросила суд признать решение совета Министерства образования незаконным и запретить Российской академии образования (РАО) проводить дополнительную экспертизу учебников.

"Министерство образования и науки поступает совершенно верно, назначая дополнительную экспертизу почти 2 тыс. школьных учебников, - уверен президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, академик МАНПО, профессор Сергей Комков. - Откуда представители издательства "Развивающее обучение" взяли цифру 455 млн руб., которые, якобы, пойдут на эти цели, нам - экспертам - неизвестно. Не исключаю, что цифра, как обычно, взята "с потолка". Подобная сумма не заложена на эти цели в бюджете Минобрнауки".

Решение о повторной проверке учебников не было безосновательным: министр образования Ольга Васильева пояснила, что выполняет поручение президента.

"Хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин по итогам Прямой линии дал поручение о том, что министерство представит предложения по повышению качества экспертизы учебников и будет проводить обновление этих учебников на регулярной основе, а также проведет разработку и применение базовых учебников - это то ключевое положение, которому мы следуем", - сказала Васильева на заседании совета 26 января.

Министр поручила членам научно-методического совета по учебникам внести предложения по совершенствованию экспертизы и провести повторную проверку учебников, которые должны сформировать новый федеральный перечень.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что экспертиза 1 тыс. 809 учебников будет проведена по действующим в настоящее время правилам. "Минобрнауки России имеет полномочия проведения дополнительной экспертизы учебников", - добавили в ведомстве.

На какие вопросы должна дать ответы новая проверка, пока непонятно. Накануне.RU направило в Министерство образования информационный запрос.

Отметим, что в настоящее время в федеральный перечень входят 1 тыс. 377 учебников. Ранее Ольга Васильева заявляла, что считает это количество избыточным.

Решение отправить почти 2 тыс. готовых к включению в ФПУ учебников по второму кругу ревизии связано как раз с желанием сократить их количество, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Другие формальные способы сделать это доказали свою неэффективность при предыдущем составе министерства.

"Обилие учебников в перечне во многом порождено политикой самого министерства, точнее, предыдущих министерств. Министерство пыталось усложнить задачи, но издательства каждый раз по-своему их решали. Например, появилось требование - вместо отдельных учебников издавать линейки учебников. Все издательства создали линейки. Появилось требование - издавать комплекты учебников, появились комплекты. Затем появилось требование для начальной школы издавать систему учебников, тогда появились системы. Естественно, теперь министерство мучается, как преодолеть трудности, которые предыдущее министерство перед собой воздвигло. Было принято решение по дополнительной экспертизе", - рассказал Накануне.RU Олег Смолин.

Сокращение линейки учебников - положительное явление, оно будет способствовать восстановлению единого образовательного пространства на территории России, упорядочиванию всего процесса обучения и снятию психологического стресса у детей и их родителей при переходе из одной школы в другую, считает Сергей Комков. Недовольство издательств этой политикой Минобра вполне логично: они теряют прибыль.

"Совершенно естественно, что при подобном подходе все издательства, активно зарабатывавшие ранее на массовом издании огромной массы учебников и учебных пособий, лишатся дополнительных заказов. А следовательно - и дополнительных доходов! Это, в первую очередь, и заботит представителей издательского сообщества. Но, с одной стороны, на чаше весов находится коммерческий интерес, а, с другой стороны - интересы государства и подрастающего поколения его граждан! Поэтому думаю, что судебный процесс издательство "Развивающее обучение" затеяло с Министерством образования и науки России совершенно напрасно. Суд оно ему проиграет! И в общественном мнении проиграет тоже!" - поделился своим мнением с Накануне.RU профессор.

Предварительное заседание по иску издательства к Минобрнауки в Арбитражном суде Москвы назначено на 23 мая.