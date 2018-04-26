Эксперт: Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты" останутся

В новом Правительстве, очевидно, будет смена лиц, возможно, даже Дмитрий Медведев покинет свой пост, но основные игроки, отвечающие за экономическое развитие, останутся на своих местах. Поэтому о развитии говорить не приходится, считает экономист Михаил Делягин.

В беседе с Накануне.RU эксперт предположил, что у Медведева "есть шанс" остаться, но есть шансы взлететь по карьерной лестнице и у других людей. Кто может занять кресло премьера - пока вопрос открытый, скорее, можно предположить, кто его занять не сможет.

"Я не думаю, что есть шанс у Сергея Собянина, потому что ему поручено решать проблемы в Москве. Не думаю, что есть шанс у Татьяны Голиковой, которая опозорилась с предложением отменить прожиточный минимум. Утратил свой шанс Андрей Воробьев, которого нейтрализовали при помощи "мусорных войн", - рассказал Делягин, отметив, что, возможно, все-таки шансы на эту позицию есть у руководителя АП Антона Вайно.

Что касается глав ведомств, то на своих местах останутся министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи Николай Никифоров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Последний, вероятно, даже укрепит влияние. А первый зампред Игорь Шувалов, скорее всего, сменит Анатолия Чубайса в "Роснано".

Как отметил Михаил Делягин, все еще может поменяться, потому что провокации и "информационные войны" будут продолжаться, но что остается точно, так это то, что социально-экономического развития страны при таком кабмине ждать не приходится, так как на своем месте остается и "внеправительственная" Эльвира Набиуллина и неизменный бюджет.

"Важно другое - что либеральная социально-экономическая политика (на этот год, по крайней мере) остается незыблемой. С одной стороны, остается Набиуллина, которая будет продолжать устраивать искусственный денежный голод, чтобы нам всем жизнь медом не казалась, а с другой стороны, никто не будет менять бюджет - а бюджет предусматривает отказ от развития", - рассказал Михаил Делягин Накануне.RU.