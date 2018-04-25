Екатеринбургские школьницы маршировали по снегу в летней обуви

В Екатеринбурге школьницы в балетках и юбках маршировали в снегопад в рамках городского этапа конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества". Соответствующее фото опубликовано в сообществе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "Вконтакте".

"Вчерашний всероссийский конкурс по строевой подготовке возле Дома офицеров", — говорится в сообщении.

Опубликованные фото вызвали негативную реакцию среди подписчиков сообщества.

"Когда безумие стало нормой", — говорится в одном из комментариев под постом.

"Руководство, у вас у самих дети есть? Вы что творите!", — возмутился другой подписчик "Типичного Екатеринбурга".

"А самое противное, что стоят мужчины в форме, тепло одеты в фуфайках, берцах... А дети раздетые...", — отметил другой комментатор.