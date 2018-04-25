Завершено расследование дела по факту гибели работников ЗАО "Курганспецарматура"

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего слесаря-испытателя ЗАО "Курганспецарматура", обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, 30 мая 2017 года на территории завода при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 см, произошел срыв крышки, находящейся под давлением. В результате инцидента погибли двое работников. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

По версии следствия, в мае прошлого года на участке сборки и испытаний спецарматуры на территории ЗАО "Курганспецарматура" проводилось пневматическое испытание затвора (клапана) с целью проверки на его герметичность. При опускании затвора в броневанну произошло его разрушение по причине подачи обвиняемым в корпус затвора воздуха с избыточным давлением, превысившим величину испытательного давления, установленного в инструкции. Во время разрушения затвора в зоне проведения испытаний находились работники завода, среди которых — два слесаря механосборочных работ, получивших телесные повреждения, что привело к смерти мужчин.

На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.