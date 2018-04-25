Завершено расследование дела о ДТП в Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела по факту столкновения лесовоза и пассажирского микроавтобуса в Республике Марий Эл. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 16 ноября 2017 года на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" столкнулись микроавтобус "Мерседес" и лесовоз, жертвами аварии стали 15 человек.

По информации СКР, водителю лесовоза Ринату Маматову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Также к уголовной ответственности привлечён владелец транспортного средства Руслан Мусаев, выпустивший на линию лесовоз с неисправностями (ст. 263.1 УК РФ). Оба обвиняемых заключены под стражу.

По версии следствия, на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, в неисправном состоянии находились его тормозная система и тягово-сцепное устройство, что в условиях заснеженной дороги привело к выносу полуприцепа транспортного средства на полосу движения пассажирского автобуса.

Утверждённое прокурором обвинительное заключение, а также уголовное дело, направлены в Медведевский районный суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.