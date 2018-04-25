Завершено расследование дела о ДТП в Марий Эл

в этот день
25.04.18
20:38
В Екб.22:38
В регионах приступают к внедрению своих "Платонов"
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Автором правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,3 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
25.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 152



Новости
25.04.2018 20:08 Мск (22:08 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
Завершено расследование дела о ДТП в Марий Эл
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

Завершено расследование уголовного дела по факту столкновения лесовоза и пассажирского микроавтобуса в Республике Марий Эл. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 16 ноября 2017 года на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" столкнулись микроавтобус "Мерседес" и лесовоз, жертвами аварии стали 15 человек.

По информации СКР, водителю лесовоза Ринату Маматову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Также к уголовной ответственности привлечён владелец транспортного средства Руслан Мусаев, выпустивший на линию лесовоз с неисправностями (ст. 263.1 УК РФ). Оба обвиняемых заключены под стражу.

По версии следствия, на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, в неисправном состоянии находились его тормозная система и тягово-сцепное устройство, что в условиях заснеженной дороги привело к выносу полуприцепа транспортного средства на полосу движения пассажирского автобуса.

Утверждённое прокурором обвинительное заключение, а также уголовное дело, направлены в Медведевский районный суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.

микроавтобус, лесовоз, Марий Эл, ДТП(2017)|Фото:МЧС Марий Эл

Другие новости по темам: СКР, следствие, Марий Эл, ДТП, лесовоз, микроавтобус
25.04.2018 20:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.11.2017 18:57 Мск
Фигурантам дела о ДТП в Марий Эл предъявлено обвинение

Ранее 19.11.2017 13:18 Мск
По делу о ДТП в Марий Эл задержали водителя и владельца лесовоза

Ранее 17.11.2017 10:53 Мск
По факту ДТП в Марий Эл с гибелью 15 человек возбуждено еще одно дело

Ранее 17.11.2017 07:45 Мск
В Марий Эл объявлен траур по погибшим в ДТП с микроавтобусом и лесовозом

Ранее 17.11.2017 01:15 Мск
Число погибших при аварии с автобусом и лесовозом в Марий Эл достигло 15 человек

Ранее 17.11.2017 00:16 Мск
Опубликовано видео с места крупной аварии в Марий Эл

Ранее 16.11.2017 21:21 Мск
Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 14 человек

Ранее 16.11.2017 20:13 Мск
В столкновении лесовоза и микроавтобуса в Марий Эл погибли 12 человек








Добавить комментарий:

Завершено расследование дела о ДТП в Марий Эл
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+