В Кыштыме завершено расследование дела об убийстве мужчиной сожительницы и её сына

В Кыштыме завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан Бахрома Дадаханова, обвиняемого в убийстве и покушении. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По версии СК, в марте 2017 года в частном доме у обвиняемого произошёл конфликт на бытовой почве с сожительницей, в ходе которого Дадаханов облил себя и женщину бензином и поджёг. После пожара в доме обвиняемый, потерпевшая и её шестилетний сын были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести. Ребёнок скончался от полученных ожогов, мужчину и женщину удалось спасти.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.