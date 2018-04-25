Росавиация продлила срок ограничения на полеты для "Саратовских авиалиний" до конца мая 2018 года. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Натыкан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме.

"Мы делаем все возможное, для того, чтобы с авиакомпании "Саратовские авиалинии" регулятором были сняты полностью ограничения, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед пассажирами в летний сезон", - сказал Натыкан.

По его словам, компания в ближайшие дни ожидает пополнение авиапарка третьим воздушным судном Embraer 190.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.