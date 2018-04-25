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Новости
25.04.2018 19:06 Мск (21:06 Екб)
экономика | В России | За рубежом
СМИ: Китайский партнёр "Роснефти" может наполовину сократить штат
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CEFC, логотип (2018) | Фото:variety.com

Китайская компания CEFC, намеренная купить 14,16% акций "Роснефти", может сократить половину своего штата.

Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и его источник в одном из подразделений предприятия, штат CEFC на данный момент насчитывает 30 тыс. человек. Решение о сокращении может быть принято на фоне финансовых проблем компании и повышенного внимания со стороны контролирующих органов государства.

При этом сделка по покупке 14% акций российской нефтяной корпорации остаётся в силе, о чём, в частности, заявил сегодня на энергетической конференции в Шанхае замдиректора подразделения международных исследований CEFC Чжуан Цзяньчжун. Он же подтвердил и информацию о возможном сокращении персонала компании. При этом он не уточнил точное число сотрудников, на которых может распространиться эта мера, отметив лишь, что это будет более 10 тыс. человек.

"Мы пытаемся оптимизировать наш бизнес и персонал и надеемся, что сможем пережить это трудное время", — добавил он.

CEFC(2018)|Фото: Neftegaz.ru

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25.04.2018 19:06 Мск | Китай | информационная служба Накануне.RU
21:06 Екб


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СМИ: Китайский партнёр "Роснефти" может наполовину сократить штат
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