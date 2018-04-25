Пассажиры рейсового автобуса, пострадавшие в ДТП на трассе Реж-Екатеринбург, могут рассчитывать на компенсации

Пассажиры рейсового автобуса, пострадавшие в результате ДТП на трассе Реж - Екатеринбург, могут рассчитывать на страховые выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "СОГАЗ".

Отмечается, что гражданская ответственность владельца пассажирского автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области, застрахована в Екатеринбургском филиале "СОГАЗа".

"Для получения страховой выплаты необходимо обратиться в ближайший офис СОГАЗа с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности", - пояснили в компании.

Пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения, размер выплат будет рассчитываться, исходя из характера полученной травмы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее в СКР начали доследственную проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали несколько человек. Авария произошла утром, 25 апреля, на трассе Реж - Екатеринбург, вблизи города Берёзовский.