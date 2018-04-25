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На Украине арестовали на два месяца руководителя крымского отделения "Волонтеров Победы"
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(2017) | Фото:

Херсонский городской суд арестовал женщину, которая выступала в качестве доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина в Крыму. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.
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По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить обвиняемую под стражу на два месяца - до 21 июня. При этом, по словам адвоката Игоря Мокина, его подзащитная находится на пятом месяце беременности.

Он также заявил, что арестованную зовут Елена Одновол. Она гражданка Украины и одновременно руководитель крымского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Как сообщало Накануне.RU, Одновол была задержана на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Она пыталась пройти пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Ее обвиняют в "госизмене" за сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах.

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25.04.2018 17:57 Мск | Евгений Чернышёв
19:57 Екб


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На Украине арестовали на два месяца руководителя крымского отделения "Волонтеров Победы"
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