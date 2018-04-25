Власти Москвы одобрили митинг "Левого фронта" 6 мая

Власти Москвы согласовали проведение 6 мая митинга представителей левой оппозиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации "Левый фронт".

"25 апреля чиновники Правительства Москвы по телефону сообщили организаторам о том, что согласовали проведение 6 мая с 14.00 на Суворовской площади митинг "Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Заявка согласована для 2 тыс. участников акции.

Заявители подавали уведомление о проведении митинга на площади Революции, однако после проведения переговоров было решено провести данную акцию на Суворовской площади в центре Москвы.

"К участию в акции будут приглашены все политические силы, которые не признают итоги прошедших выборов президента", - добавили активисты движения.