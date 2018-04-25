В украинском МВД объявили набор сотрудников в "патрульную полицию Крыма"

Глава Нацполиции Украины (НПУ) Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД страны.

Мероприятие состоялось при участии начальник полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе Анатолия Бахчиванжи и начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

Уточняется, что набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров.

"Первое и самое главное, Крым – это Украина, и там живут наши граждане, — подчеркнул Князев. — Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция".

Логическим продолжением, по словам главы НПУ, должен стать старт патрульной полиции Автономной республики Крым и города Севастополя, которая также будет обслуживать жителей полуострова. Рассчитывается, в частности, что именно патрульные усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на той территории, которая доступна с учётом политической и военной ситуации. Полицейские получат современное оборудование, которое позволит им в режиме онлайн иметь выход в базу Интерпола, Европола и все необходимые для работы базы данных.

Планируется, что новый орган 14 мая заступит на ротационной основе на патрулирование трёх основных дорог, соединяющих материк с полуостровом. Соответственно, до конца года планируется запустить стационарное подразделение.

Как отметил Князев, крымчане смогут, выехав с полуострова, обратиться в полицию и подать заявление о преступлении в отношении них. Кроме того, Нацполиция активно осуществляет сбор данных о людях, причастных к незаконным вооружёенным формированиям Крыму.

"Такие мероприятия позволят нам "закрыть" входные ворота для людей, которые предали Украину, — сказал глава НПУ. — Они не смогут беспрепятственно ездить по нашей стране, использовать украинские паспорта, при этом активно занимаясь отторжением Крыма от Украины. И количество преступников, задержанных или объявленных в розыск, возрастёт в разы".

В свою очередь Бахчиванжи отметил, что решение о создании патрульной полиции в Крыму на сегодняшний день достаточно актуально.

"За сутки административную границу пересекает большое количество людей, которые не защищены и не знают, к кому обращаться за помощью, — пояснил он. — Поэтому, прежде всего, это подразделение будет оказывать помощь людям в разных вопросах".