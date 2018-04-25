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25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,3 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
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Новости
25.04.2018 17:40 Мск (19:40 Екб)
политика | В бывшем СССР
Лидер оппозиции в Армении потребовал отставки врио премьера страны
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Лидер протестующих в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян настаивает на отставке врио премьер-министра страны Карена Карапетяна.

Напомним, протесты в закавказской стране, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В результате этого не состоялась встреча Пашиняна с Карапетяном.

Как сообщает "РИА Новости", лидер оппозиции настаивает, чтобы врио главы правительства, представитель возглавляемой Саргсяном Республиканской партии ушёл в отставку до проведения внеочередных парламентских выборов, а на его место был назначен "кандидат от народа". Сам Карапетян, в свою очередь, считает, что "народный кандидат" должен определяться только на выборах.

Однако оппозиция Армении намерена бойкотировать выборы, если республиканцы останутся у власти. Президент страны Армен Саркисян заявил о начале консультаций с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из неё.

Ереван, протест, акция(2018)|Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Ранее, как сообщало Накануне.RU, подал в отставку и присоединился к протестующим и.о. министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян.

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25.04.2018 17:40 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
19:40 Екб


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Лидер оппозиции в Армении потребовал отставки врио премьера страны
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