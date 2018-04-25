Лидер оппозиции в Армении потребовал отставки врио премьера страны

Лидер протестующих в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян настаивает на отставке врио премьер-министра страны Карена Карапетяна.

Напомним, протесты в закавказской стране, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В результате этого не состоялась встреча Пашиняна с Карапетяном.

Как сообщает "РИА Новости", лидер оппозиции настаивает, чтобы врио главы правительства, представитель возглавляемой Саргсяном Республиканской партии ушёл в отставку до проведения внеочередных парламентских выборов, а на его место был назначен "кандидат от народа". Сам Карапетян, в свою очередь, считает, что "народный кандидат" должен определяться только на выборах.

Однако оппозиция Армении намерена бойкотировать выборы, если республиканцы останутся у власти. Президент страны Армен Саркисян заявил о начале консультаций с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из неё.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, подал в отставку и присоединился к протестующим и.о. министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян.