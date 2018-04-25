В Александринском театре представили нового директора

Директором Александринского театра назначен Ринат Досмухамедов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минкультуры РФ.

Нового директора коллективу представил художественный руководитель театра Валерий Фокин, который ранее предложил руководству Минкультуры России рассмотреть кандидатуру Досмухамедова на этот пост.

Отмечается, что прежний директор театра Григорий Попов, занимавший эту должность с 2013 года, оставил свой пост по собственному желанию.

Ринат Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности "Международная журналистика". Он занимал должность начальника Управления по связям с общественностью Государственной налоговой службы, замруководителя Управления МНС России по Москве, также занимал пост заместителя Министра РФ по налогам и сборам. В последние годы работал в коммерческих структурах.