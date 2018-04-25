В Екатеринбурге торжественно открыли выставку «Орденское собрание»

В здании заксобрания Свердловской области открылась необычная выставка, передает корреспондент Накануне.RU. На ней представлены реконструированные картины, которые составляют «Портретную галерею «Кавалеры Ордена святой Екатерины». Выставка представляет собой серию полотен, на которых изображены великие женщины бывшей российской империи, награжденные Орденом святой великомученицы Екатерины.

Екатеринбург стал первым городом, в котором случилось такое событие, организатором выставки выступил фонд святой Екатерины.

В церемонии открытия участвовали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, ответственный секретарь межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Госдумы Олег Ефимов, один из учредителей фонда святой Екатерины, председатель совета директоров группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

«Петр I учредил этот орден в память похода против турок в 1714 году и назывался он тогда орденом Освобождения. Он хотел сделать так, что единственная женщина – Екатерина – имела этот орден. Но история распорядилась так, что этот орден стал Орденом святой Екатерины. Он существовал до 1917 года и за это время им было награждено 734 дамы", – рассказала об истории ордена инициатор проекта председатель Женского православно-патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин России, кандидат исторических наук Галина Ананьина.

Людмила Бабушкина поблагодарила организаторов и инициаторов выставки: «Хотела бы высказать слова благодарности лично Галине Васильевне Ананьиной, а также директору фонда Святой Екатерины Александру Сергеевичу Андрееву, ответственному секретарю Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Государственной Думы Российской Федерации, члену Императорского Православного Палестинского общества Олегу Владимировичу Ефимову, уважаемому владыке, епископу Среднеуральскому Евгению за то, что вы привезли к нам эту выставку, что мы проводим много мероприятий, посвященных истории христианства, истории нашего государства. Очень символично, что выставка открывается в городе, который носит имя императрицы Екатерины Первой и находится под покровительством Святой Екатерины. История наша удивительная, мирная, и женщины играют огромную роль в истории нашего государства».

«Далеко не каждая экспозиция, которая разворачивается в мультимедийном комплексе «Россия – моя история», начинает свое открытие с заксобрания или резиденции губернатора. Это редчайший случай» - отметил заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Для широкой публики выставка будет доступна с 15 мая в музее «Россия – моя история».

Справка: Орден великомученицы Екатерины был орденом для награждения великих княгинь и дам высшего света, формально второй по старшинству в иерархии наград с 1714 по 1917 годы, вслед за орденом святого апостола Андрея Первозванного.

7 декабря 1714 года Петр I учредил этот орден в память Прутского похода против турок. Превоначально назывался орденом Освобождения. Это был тяжелый для Петра I поход: русские войска были окружены в июле 1711 года на берегу реки Прут почти двухсоттысячной турецко-татарской армией. Только подкуп турецких послов спас русскую армию от плена и позора. Екатерина - вторая супруга Петра, была вместе с ним и пожертвовала для «подарка» турецкому главнокомандующему все свои драгоценности. Последними из дома Романовых были награждены жена Николая II и ее сестра Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Мариинской обители.

Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.