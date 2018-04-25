В Москве 27 апреля представят актуализированный перечень мер поддержки моногородов

В Москве 27 апреля представят актуализированный единый перечень мер поддержки моногородов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда развития моногородов.

Мероприятие пройдет в формате онлайн-встречи, которая позволит объединить глав 319 моногородов и губернаторов 61 региона РФ.

Посредством видеоконференции администрациям моногородов будет предоставлена консультационная поддержка по вопросам разработки и реализации программ развития моногородов, оказания помощи в привлечении бюджетного и внебюджетного финансирования для их реализации.

Ожидается, что с докладами выступят представители Минэкономразвития РФ, Фонда развития моногородов и других ведомств.

Единый перечень мер поддержки моногородов, разработанный в апреле 2016 года, актуализирован в связи с принятием федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в котором перераспределены объемы финансирования мер поддержки.