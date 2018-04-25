Ямальские геологи подали иск о самобанкротстве

"Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие" обратилось в арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с иском о самобанкротстве. Долги предприятия оцениваются в 118,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Иными лицами в деле выступают управление Федеральной службы судебных приставов в ЯНАО, а также налоговая инспекция.

Предприятие занимается геологоразведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Отметим, что в числе контрагентов "Полярно-Уральского горно-геологического предприятия" значится компания "Лаптапай Хром" ( 100% принадлежит "Корпорации развития"). ПУГГП в 2014 г. выполнял геологоразведочные работы на Центрально-Лаптапайском и Западно- Лаптапайском рудоуправлениях, для постановки руд, планируемых к переработке, на государственный баланс. "КР", напомним, занималась проектированием горно-металлургического комбината по выпуску феррохрома на сырьевой базе руд Лаптапайского месторождения. За выполненную работу "дочка" Корпорации расплатилась не полностью, по суду предприятие взыскало с "Лаптапай хрома" 21 млн руб.

В отчете за третий квартал 2017 г. ПУГГП отчиталось об убытке в 2,9 млн руб., убыток в 2016 г. составил 17,7 млн руб.