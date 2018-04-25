Глава тюменского управления ФНС арестована на два месяца

Центральный райсуд Тюмени отправил под арест начальника областного управления ФНС Тамару Зыкову, передает корреспондент Накануне.RU.

19 апреля суд отправил ее под домашний арест на два месяца, при этом статья, по которой проходит Зыкова, и что именно ей вменяют, не разглашается, сообщает "РБК Тюмень". Кто сейчас является и.о. главы управления, неизвестно.

Напомним, Зыкова возглавила управление осенью 2013 г. В налоговой службе работает с момента ее образования – с 1990 г. В 2002 г. возглавила межрайонную ИФНС России №6 по Тюменской области, в 2007-12 гг. руководила ИФНС России по Тюмени №2. 13 июня 2012 г. была назначена заместителем руководителя областного управления налоговой службы.