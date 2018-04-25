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Глава тюменского управления ФНС арестована на два месяца
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Начальник УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова (2018) | Фото: Накануне.RU

Центральный райсуд Тюмени отправил под арест начальника областного управления ФНС Тамару Зыкову, передает корреспондент Накануне.RU.

19 апреля суд отправил ее под домашний арест на два месяца, при этом статья, по которой проходит Зыкова, и что именно ей вменяют, не разглашается, сообщает "РБК Тюмень". Кто сейчас является и.о. главы управления, неизвестно.

Напомним, Зыкова возглавила управление осенью 2013 г. В налоговой службе работает с момента ее образования – с 1990 г. В 2002 г. возглавила межрайонную ИФНС России №6 по Тюменской области, в 2007-12 гг. руководила ИФНС России по Тюмени №2. 13 июня 2012 г. была назначена заместителем руководителя областного управления налоговой службы.

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25.04.2018 16:21 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 16:00 Мск
В Тюмени предположительно задержана глава областного управления ФНС Тамара Зыкова








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Глава тюменского управления ФНС арестована на два месяца
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