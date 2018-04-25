"Никакой опасности". Стало известно, из-за чего эвакуировали ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге стала коробка, которую охранник ТЦ посчитал подозрительной, и сообщил об этом в полицию.

"В полицию поступило сообщение от охранника о том, что в кинотеатре торгового центра обнаружена некая подозрительная вещь. Выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 5, также привлекались специалисты - взрывотехники "Уралвымпела", которые установили, что предмет не представляет никакой опасности. Это была коробка", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

На данный момент эвакуация успешно завершена. По окончании проверочных мероприятий людей начали впускать в ТЦ.

Всего из торгового центра "Гринвич" сегодня были эвакуированы более 3 тыс. человек.