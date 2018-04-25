Профессор ВШЭ: Избавитесь от иллюзий, роботы не заменят низкоквалифицированных рабочих

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон в рамках приглашенного эксперта на "Губернаторских чтениях" в Тюмени выступил с лекцией, посвященной теме "трансформации российского человеческого капитала". Одним из озвученных тезисов стало утверждение, что роботы не смогут заменить человека на низкоквалифицированных рабочих местах, а вот у среднего класса "трудовую копейку" вполне способны отобрать.

В своем выступлении, говоря об образованности населения страны, эксперт отметил, что в России почти не осталось необразованной рабочей силы. "Это хорошо? Да. Но возникает проблема: а рабочие места, которые не требуют образования – никуда не денутся. В силу разных обстоятельств их становиться меньше не будет, будут все новые. И появляется явление поляризации рабочих рук. И это проблема всех развитых стран: а кто будет делать это? И не надо тешить себя иллюзиями, что роботы за нас все сделают".

По его словам, роботы как раз смогут заменить те места, которые сегодня занимает средний класс, где работа, например, в офисе – является рутинной, но может быть заменена компьютерными алгоритмами. В качестве иллюстрации он привел в пример банковские отделения, где сотрудники заменяются банкоматами и терминалами, но количество среди этих машин уборщиц - не меняется, а, наоборот, растет.

"Нам нужно больше высококлассных специалистов на выполнение сложной работы и нам нужно все больше и больше людей для выполнения простой не рутинной работы, - подытожил он. - Это реальная проблема, с которой мы можем столкнуться".

Отметим, что в рамках мероприятия губернатор Тюменской области Владимир Якушев также высказался на тему человеческого капитала, заявив, что в целом регион освоил эту сферу.