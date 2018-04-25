В Тюмени нашли мертвого недоношенного младенца

Следователи выясняют обстоятельства смерти недоношенного ребенка в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

"24 апреля в одном из домов по улице Республики нашли недоношенную девочку. Проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По некоторым данным, тело девочки нашли в мусорном баке, на вид ей – пять месяцев.