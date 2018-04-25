Собянин отчитался о доходах за 2017 год

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам 2017 года задекларировал доход в размере 6 млн 531 тыс. 129 руб. Такие данные содержатся в декларации о доходах и имуществе столичного градоначальника, опубликованной на официальном портале правительства Москвы.

В собственности Собянина также находятся квартира площадью 308,1 кв.м. и гараж в 26,8 кв.м. Транспортных средств у мэра столицы нет.

Другие сведения в декларации также отсутствуют.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году Собянин заработал 6 млн 456 тыс. руб.