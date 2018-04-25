Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии

Прокуратура Свердловской области планирует добиться лишения мандатов 10 из 50 депутатов заксобрания. Ранее надзорное ведомство выявило многочисленные некорректные данные в декларациях о доходах и имуществе депутатов.

По сведениям “Ъ-Урал”, среди них члены фракции "Единая Россия", председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев, Олег Корчагин, глава фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев, глава фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский, "справедливоросс" Армен Карапетян, депутат от ЛДПР Павел Мякишев.

Прокуратура направила исковое заявление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов ЗакСО, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства.

Связаться с "опальными" парламентариями к моменту публикации не удалось. У кого-то отключен телефон, а кто-то просто не брал трубку. Армен Карапетян сообщил Накануне.RU, что комментировать ничего не будет.

Напомним, ранее депутаты решили сохранить мандат Карапетяну, несмотря на претензии прокуратуры.