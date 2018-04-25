В Челябинской области мать закопала новорожденного ребенка в лесу

В Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного около кемпинга, расположенного вблизи города Юрюзань, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело ребенка обнаружено днем 24 апреля.

По предварительным данным, местная жительница не состояла на медицинском учете и родила ребенка. С ее слов, ребенок родился мертвым, и она закопала его в лесополосе. Когда ее состояние ухудшилось, женщина вызвала медиков.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в региональном СК.