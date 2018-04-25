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Автором правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН

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Новости
25.04.2018 15:45 Мск (17:45 Екб)
общество | В России
Автором новых правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Проект приказа Роскомнадзора о блокировках, опубликованный на портале нормативных актов 23 апреля, был создан сотрудником ведомства Борисом Едидиным, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Это выяснило РБК.
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На портале проектов нормативных актов опубликован Word-документ, в свойствах которого значится, что он был создан 6 марта Борисом Едидиным. Ранее этот сотрудник Роскомнадзора возглавлял правовое управление, однако с октября 2017 года он находится под следствием. В ноябре 2017 года он сам утверждал, что уволен из ведомства.

Его адвокат Артур Большаков заверил, что это техническая ошибка. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова предположила, что либо кто-то другой в ведомстве воспользовался учетной записью Едидина, либо он сам продолжает работать.

В самом Роскомнадзоре заявили буквально следующее: Единин создал файл для написания данного приказа еще до ухода из ведомства в октябре 2017 года.

"И эта техническая информация осталась в свойствах файла. Ни больше, ни меньше", - отмечает Роскомнадзор.

"В связи с подобными публикациями информируем, что бывший начальник Правового управления Роскомнадзора Борис Едидин не имеет никакого отношения к разработке приказа, размещенного на сайте", - заявили в ведомстве.

Приказ Роскомнадзора, о котором идет речь, содержит новые основания для блокировки сайтов, позволяющих обходить ограничения на посещение порталов на территории России. В новой версии приказа говорится, что основанием для блокировки могут быть "судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу".

Эксперты полагают, что приказ может быть внесен для легализации массового бана IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие Telegram оставаться доступным в России. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в связи с чем начались проблемы с доступом к сайту Google, частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО.

Другие новости по темам: роскомнадзор, блокировки, приказ, борис единин
25.04.2018 15:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 14:48 Мск
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Ранее 23.04.2018 15:54 Мск
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Автором новых правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН
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