Автором новых правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН

Проект приказа Роскомнадзора о блокировках, опубликованный на портале нормативных актов 23 апреля, был создан сотрудником ведомства Борисом Едидиным, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Это выяснило РБК.

На портале проектов нормативных актов опубликован Word-документ, в свойствах которого значится, что он был создан 6 марта Борисом Едидиным. Ранее этот сотрудник Роскомнадзора возглавлял правовое управление, однако с октября 2017 года он находится под следствием. В ноябре 2017 года он сам утверждал, что уволен из ведомства.

Его адвокат Артур Большаков заверил, что это техническая ошибка. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова предположила, что либо кто-то другой в ведомстве воспользовался учетной записью Едидина, либо он сам продолжает работать.

В самом Роскомнадзоре заявили буквально следующее: Единин создал файл для написания данного приказа еще до ухода из ведомства в октябре 2017 года.