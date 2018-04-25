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Новости
25.04.2018 15:59 Мск (17:59 Екб)
политика | За рубежом
Китай раскритиковал коммюнике "Большой семёрки"
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Пресс-секретарь МИД КНР Лу КАн (2017) | Фото: finance.jrj.com.cn

Пекин осудил коммюнике министров иностранных дел "большой семёрки", в котором упоминается ситуация с правами человека в стране, а также затрагиваются проблемы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Представитель МИД КНР Лу Кан рассказал, что Китай выступает против пренебрежения фактами и безответственных заявлений.
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"Позиция Пекина по вопросу морей предельно ясна и последовательна", – отметил он. Китай всегда стремился к урегулированию и разрешению споров путём переговоров с государствами, имеющими к ним отношение. Кроме того, страна сохраняет свободу мореплавания и полётов, а также безопасность торговых путей. Что касается прав человека, китайское правительство всегда поощряло правозащитную деятельность и придавало ей большое значение.

"Мы требуем, чтобы эти страны ["Большой семёрки" – прим.] уважали общепризнанные факты, особенно это касается вопроса о морях, и уважали усилия стран региона по установлению стабильности. Мы призыавем отдельные страны отказаться от идеологических предрассудков, объективно и непредвзято относиться к ситуации с правами человека", – подчеркнул дипломат. Также он призвал зарубежные страны не тратить сил на то, чтобы под этими предлогами вмешиваться в дела Китая.

Напомним, в нынешнем саммите министров иностранных дел G7 впервые принял участие глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

Другие новости по темам: Китай, Южно-Китайское море, Восточно-китайское море, Лу Кан, Павел Климкин, права человека, большая семёрка
25.04.2018 15:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:59 Екб


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Китай раскритиковал коммюнике "Большой семёрки"
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