При строительстве военных объектов в Ульяновске похитили 800 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в Ульяновске.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Центрального военного округа, нарушения вскрылись при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе. Было установлено, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" и привлеченные им подрядная и субподрядные коммерческие организации не выполнили в срок строительные работы военных объектов в Ульяновске на сумму почти в 800 млн руб. Как выяснили в прокуратуре, полученные в рамках госконтракта средства были обналичены путем заключения фиктивных договоров с организациями, признанными в дальнейшем несостоятельными (банкротами).

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.