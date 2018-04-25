В Екатеринбурге автомобиль улетел с дороги в болото

Сегодня днём на окраине Екатеринбурга произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел в болото. Водителю удалось выжить, так как его выбросило из автомобиля на дорогу.

Сотрудники МЧС помогли вытащить машину из болота. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, пожарные, надев специальные водонепроницаемые костюмы, вытащили транспортное средство с помощью крана-манипулятора и отправили его на стоянку.

Водителю была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.