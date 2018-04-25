В Санкт-Петербурге осуждена соучастница нападения на водителя школьного автобуса

В Санкт-Петербурге признана виновной в хулиганстве соучастница нападения на водителя школьного автобуса Зульфия Саидмуратова, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной, в ходе дорожного конфликта, Ализаде Мустафаев вместе с своей сожительницей с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

"Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов ногами, щеткой для уборки снега и деревянной битой по голове и телу потерпевшего, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер", - отмечают в ведомстве. Через несколько дней злоумышленники были задержаны.

Суд приговорил Саидмуратову к 5 годам колонии-поселения. В отношении Мустафаева расследование уголовного дела продолжается.