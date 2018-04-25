Губернатор Якушев о человеческом капитале: "Он должен приносить проценты"

В Тюмени в рамках традиционных "Губернаторских чтений" приглашенные эксперты и глава региона обсудили тему "трансформации российского человеческого капитала". В качестве главного гостя выступил директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что в целом регион освоил производство человеческого капитала.

"Как и всякий капитал, он [человеческий капитал, прим. ред.] также должен находиться в постоянном обороте и приращении, должен приносить, если хотите, проценты. А это вопрос не только наличия капитала как такового, но и мотивации, и целеполагания… как на региональном, так и на индивидуальном уровне. Я думаю, это тоже нужно рассматривать как элементы человеческого капитала, который далеко не сводится к образованию, профессиональной подготовке и здоровью. Мы ведь помним притчу о талантах? Таланты, капитал были у всех. Вопрос был в том, как ими распорядиться. Если мы зароем наши таланты в землю, то все усилия, приложенные к их производству, пропадут впустую", - заявил глава региона.

В свою очередь приглашенный профессор ВШЭ назвал условия, при которых человеческий капитал "принесет пользу".

"Человеческий капитал связан с экономическим ростом. В этом сегодня не сомневается никто. Экономисты здесь практически достигли консенсуса. Экономический рост определяется производительностью труда, а умение производить товары, услуги, идеи - функция человеческого капитала. Но влияние человеческого капитала на производительность не предопределено. Об этом сказал во вступительном слове и губернатор Тюменской области Владимир Якушев: "Недостаточно иметь большой человеческий капитал". Мало быть умным… Надо, чтобы знания и умения были востребованы. Только тогда человеческий капитал приносит отдачу", - отметил Владимир Гимпельсон.

Отметим, что "Губернаторские чтения" проходят в Тюмени уже не первый год и проводятся по инициативе главы региона. По его словам, от именитых экспертов ждут в первую очередь практические идеи: "Мы ждем не только теоретические обобщения, хотя прекрасно понимаем их ценность, но нам важны и такие идеи, которые мы смогли бы применить на практике - здесь, в своем регионе".