В Челябинской области по делу о смерти монтера на железной дороге обвинение предъявлено бывшим работникам ЮУЖД

Бывшему дорожному мастеру и бывшему бригадиру пути Южно-Уральской железной дороги предъявлено обвинение в совершении преступления в сфере транспортной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

В августе прошлого года на 3 пикете 4 километра перегона "Речная – Бердяуш" грузовым поездом травмированы два монтера Бердяушской дистанции пути, которые выполняли ремонтные работы.

2 сентября один из монтеров скончался в больнице.

Следствие считает, что происшествие произошло в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации дорожных работ дорожным мастером и бригадиром пути Южно-Уральской железной дороги.