Ямалец наказан за год интимных отношений с маленькой падчерицей

Житель Надыма наказан за интим с падчерицей младше 14 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По данным следствия, в течение 2016 г. он многократно по взаимному согласию вступал с девочкой в интимные отношения.

Согласно приговору суда, надымчанин наказан за это 5 годами и 10 месяцами колонии общего режима.