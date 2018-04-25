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Следователи выяснили, почему из самолета в Якутске высыпалось золото
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взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, золото (2018) | Фото: telegram.org/mash

Драгоценные слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза. Это выяснилось в ходе проверки, сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
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"В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу. По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем", - сообщили в ведомстве.

взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, золото(2018)|Фото: telegram.org/mash

Кроме того, следствие установило, что самолет осуществлял коммерческие перевозки грузов без соответствующей лицензии. В связи с этим материалы направлены для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа воздушного судна.

Напомним, в марте тонны золота рассыпались в Якутии при взлете грузового самолета Ан-12. После инцидента умами местных жителей завладела "золотая лихорадка".

Другие новости по темам: якутия, слитки, самолет
25.04.2018 15:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 13:00 Мск
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Ранее 16.03.2018 07:48 Мск
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Грузовой Ан-12 потерял створку люка при вылете из Якутска: из самолета посыпалось золото








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Следователи выяснили, почему из самолета в Якутске высыпалось золото
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