Следователи выяснили, почему из самолета в Якутске высыпалось золото

Драгоценные слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза. Это выяснилось в ходе проверки, сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу. По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, следствие установило, что самолет осуществлял коммерческие перевозки грузов без соответствующей лицензии. В связи с этим материалы направлены для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа воздушного судна.

Напомним, в марте тонны золота рассыпались в Якутии при взлете грузового самолета Ан-12. После инцидента умами местных жителей завладела "золотая лихорадка".