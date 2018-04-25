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На праймериз в гордуму Екатеринбурга заявляется "женская команда" при "поддержке губернатора"
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Ольга Сметанина (2018) | Фото: личный архив

В списке участников предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга из 29 зарегистрированных на сегодняшний день персон - 8 женщин. Причем, все они - представители свердловской общественной организация "Клуб общественных инициатив".
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Как пояснила Накануне.RU президент клуба, детский педагог-психолог Ольга Сметанина, она занимается общественной деятельностью более 10 лет, а воплощать проекты гораздо эффективнее, проще и удобнее, обладая мандатом депутата.

"Наша главная идея заключается в создании и реализации социально значимых проектов на территории Свердловской области, от благотворительных до, например, проекта "Женщина года", - пояснила общественник. - Да, все женщины, зарегистрированные в качестве участников предварительного голосования "Единой России" - наши люди. Всего от "Клуба общественных инициатив" подали заявки 18 женщин, и это не конечная цифра, список будет расширяться".

Ольга Сметанина(2018)|Фото: личный архив

Каждая дама в составе "команды Сметаниной" (именно так полуофициально называют эту группу) в дальнейшем планирует выдвигаться по своему округу, не мешая коллегам. В их команде двое мужчин: это 18-летний студент Александр Ручьев и сын депутата свердловского Законодательного собрания Вячеслава Вегнера Александр Вегнер, который подаст заявку завтра.

Как стало известно Накануне.RU, 27 апреля, в день рождения Сметаниной, участники Клуба собираются на благотворительную акцию под названием "Подарки дарит именинница", в ходе которой будут собирать игрушки и подгузники для одного из детских домов. Примечательно, что мероприятие планирует посетить первый заместитель руководителя администрации губернатора региона Вадим Дубичев.

"Все наши проекты поддерживает правительство Свердловской области, губернатор и администрация губернатора", - не скрывает Сметанина.

Светлана Турович, кандидат, праймериз ЕР в городскую думу Екатеринбурга(2018)|Фото: er.ru

На вопрос Накануне.RU, какой может стать гордума, если планы "женского клуба" по вхождению в городскую власть реализуются даже наполовину, общественница сказала, что мужская часть представительного органа ущемлена не будет.

"Без мужчин нам никуда, руководить процессом должны они, но, думаю, мы сможем задать определенный вектор, - считает Сметанина. - Присутствие женщин в органах власти в любом случае действует положительно. Самое главное - чтобы это приносило пользу. Если женщины умные, если они в нужном направлении шагают, действуют и вдохновляют мужчин, то это точно улучшит работу городской думы Екатеринбурга".

Политтехнолог Алексей Швайгерт позитивно, хотя и с некоторой долей иронии оценил перспективы "женского клуба".

"В любом случае, "команда Сметаниной" может отчасти стать альтернативным пулом кандидатов, который теоретически может претендовать на конкуренцию в избирательных округах, - сказал Накануне.RU эксперт. - Главные вопросы - победа на праймериз "ЕР" (или возможность, в случае поражения, выдвижения от альтернативных политических сил), обеспеченность ресурсами, технологическая поддержка кампании. Депутатом можно сделать любого, по большому счету, это вопрос цены".

Екатерина Сапрыкина, праймериз в городскую думу Екатеринбурга, кандидат(2018)|Фото: er.ru

По мнению политолога Александра Пирогова, шансы на победу у представительниц прекрасного пола есть, но они минимальные.

"Наверное, у них ничего не получится, потому что для участия в выборах, помимо поддержки администрации губернатора, необходимо иметь мало-мальскую известность не среди друзей, а среди избирателей, а также финансовые и организационные ресурсы, - пояснил Накануне.RU свою позицию политолог. - Это те составляющие, которые могут дать шанс потенциальным кандидатам не только поучаствовать в предвыборной кампании, но и получить хороший результат".

Однако Пирогов не исключает, что "команда Сметаниной", с точки зрения предстоящей избирательной кампании, может иметь технологические функции в составе более крупного пула кандидатов.

"Вероятно, в дальнейшем они либо будут кого-то подстраховывать, либо атаковать конкурентов, но все это станет ясно уже в ходе избирательной кампании, - резюмировал эксперт. - Тем не менее, хочу пожелать им удачи, женщин в отечественной политике на самом деле не хватает. Даже если проиграют - пусть не расстраиваются, а продолжают начатое".

Другие новости по темам: предварительные выборы, дума Екатеринбурга, Ольга Сметанина, Алексей Швайгерт, Александр Пирогов
25.04.2018 15:30 Мск | Андрей Яловец
17:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 16:09 Мск
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Ранее 20.04.2018 13:47 Мск
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На праймериз в гордуму Екатеринбурга заявляется "женская команда" при "поддержке губернатора"
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