В Югру приедет глава Российского императорского дома

В июле столицу Ханты-Мансийского автономного округа посетит глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна. Официальный визит приурочен к празднованию 900-летия Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Правительства Югры.

Детали визита с советником канцелярии обсудил первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов. Югру Великая Княгиня посетит впервые.

Великая княгиня Мария Владимировна возглавляет фамильный императорский дом. Она родилась в Мадриде и впервые приехала в Россию в 1992 г.