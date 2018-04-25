"Урал" прокомментировал назначение скандального арбитра Еськова на матч против "Ахмата"

Футбольный клуб "Урал" весьма своеобразно прокомментировал назначение московского арбитра Алексея Еськова на свой ближайший матч, который пройдет 30 апреля в Грозном.

"Главным арбитром матча 28 тура Росгосстрах Чемпионата России между "Уралом" и "Ахматом" назначен Алексей Еськов. Добавлять что-либо к этой информации мы не будем", - говорится в сообщении на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Напомним, Алексей Еськов "прославился" тем, что в апреле прошлого года в матче чемпионата России с "Зенитом" удалил сразу троих игроков "Урала". В результате клуб из Екатеринбурга уступил со счетом 0:2, пропустив два мяча в самом конце игры. По итогам матча Еськов получил оценку "неудовлетворительно". В дальнейшем арбитра отстранили от работы на встрече ЦСКА – "Локомотив". Больше матчи после этого он не судил. Однако уже в июле Еськов вернулся к работе.

Добавим также, что к встречам "Ахмата" (который раньше назывался "Терек") и "Урала" в последние годы приковано повышенное внимание. В 2016 году матч "Урал" – "Терек" многие болельщики и специалисты назвали "странным". Сразу после игры, закончившейся победой грозненцев 1:4, свой пост покинул главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко.

В дальнейшем специально созданная комиссия экспертов пришла к выводу, что "Урал" – "Терек" не имеет никаких характерных признаков договорной игры. Примечательно, что судил данную встречу все тот же Алексей Еськов.