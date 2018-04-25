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Новости
25.04.2018 14:50 Мск (16:50 Екб)
общество | Центральный ФО
Студенты МГУ опровергли заявление Дворковича о нахождении компромиссного решения по фан-зоне ЧМ-2018
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проект фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ (2018) | Фото: www.facebook.com/news.ig.msu

Студенты МГУ опровергли заявления вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о нахождении удовлетворяющего все заинтересованные стороны решения по фан-зоне ЧМ по футболу-2018, отметив, что варианты ее расположения с учащимися вуза не согласовывали. Об этом говорится в комментарии Накануне.RU инициативной группы МГУ.
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Отмечается, что на встрече 9 апреля по переносу фан-зоны с Воробьевых гор Дворкович в ответ на просьбу студентов пообещал рассмотреть альтернативные площадки, и других договоренностей достигнуто не было.

"Мы разочарованы тем, что вице-премьер Дворкович и глава Оргкомитета Сорокин манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" сокращение вместимости фан-зоны и ее размещение всего в 300 метрах от стен Главного здания. Эти меры были приняты еще в августе 2017 года, а на встрече 9 апреля вообще не обсуждались. Именно против фан-зоны на Воробьевых горах в такой конфигурации мы и выступаем весь последний год", - прокомментировали активисты.

Представители инициативной группы вуза также сообщили, что у них в распоряжении имеется аудиозапись встречи, стенограмму которой они в случае "продолжения некорректных заявлений" вынуждены будут опубликовать.

"Размещение фан-зоны на 25 тысяч болельщиков в 300 метрах от Главного здания МГУ, в котором живут 6,5 тысяч и учатся и работают еще 20 тысяч студентов и преподавателей – это катастрофа для российской науки… В условиях отказа от конструктивного диалога со стороны властей, мы продолжим бороться за полный перенос фан-зоны с Воробьевых гор всеми законными методами", - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович ранее заявил, что по фан-зоне на Воробьевых горах "найдено решение, которое устраивает все заинтересованные стороны".

Решение разместить фан-зону "Фестиваля болельщиков" ФИФА перед МГУ было принято Оргкомитетом "Россия-2018" и правительством Москвы. Предполагается, что она будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года и вместит 25 тысяч болельщиков. Студенты и преподаватели МГУ опасаются, что из-за организации фан-зоны в вузе будет сорван учебный процесс и научные исследования.

Напомним, ранее студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков в другое место.

Другие новости по темам: студенты, фан-зона, чемпионат мира, Аркадий Дворкович, МГУ
25.04.2018 14:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:50 Екб


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Ранее 06.04.2018 16:11 Мск
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Студенты МГУ опровергли заявление Дворковича о нахождении компромиссного решения по фан-зоне ЧМ-2018
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