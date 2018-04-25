Риелтор из Соликамска получил "условку" за оформление восьми участков на подставных людей

В Соликамске 33-летний риелтор и 30-летняя кадастровый инженер наказаны за махинации с землей на 7,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Преступники, распоряжаясь публичной кадастровой картой с информацией о незарегистрированных участках, решили оформлять их на себя, а позже продавать. Они вписали данные подставных людей в несколько комплектов документов, зарегистрировали землю на них, а после нашли покупателей.

Так пермяки распорядились восемью участками ценой в 7,3 млн руб. Один из них ушел добросовестным покупателям. Кроме того, риелтор наказан еще и за несколько покушений на мошенничество. Он попытался продать еще пять участков за 6,3 млн руб.

Риелтор получил четыре года условно и штраф в 500 тыс. руб. Его соучастница наказана тремя годами условно и оштрафована на 300 тыс. руб. Приговор в силу не вступил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.