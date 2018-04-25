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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
25.04.2018 14:42 Мск (16:42 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим
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Ереван, протест, акция (2018) | Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к уличным протестам. Об этом сообщает "Радио Азатутюн".
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"Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи", - говорится в заявлении Ростомяна.

Он также отметил, что, будучи сторонником партии "Процветающая Армения" (ППА), поддерживает призыв лидера ППА Гагика Царукяна к всенародной мобилизации и лично присоединяется к уличным протестам.

В Ереване сейчас проходит многочисленная акция сторонников лидера армянской оппозиции, депутата парламента Армении Никола Пашиняна. Он потребовал отстранить от власти всех членов правящей Республиканской партии. На улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.

Ереван, протест, акция(2018)|Фото: photolur

Демонстранты заблокировали автодорогу из центра Еревана в направлении международного аэропорта "Звартноц", сообщает "Интерфакс".

В центр города стянуты силы полиции и техника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии.

Оппозиция в Армении, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, продолжает выдвигать новые требования. В результате этого не состоялась встреча между лидером оппозиции Николом Пашиняном и врио премьер-министра Кареном Карапетяном.

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25.04.2018 14:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:42 Екб


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