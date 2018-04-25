Армянский министр подал в отставку и присоединился к протестующим

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к уличным протестам. Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи", - говорится в заявлении Ростомяна.

Он также отметил, что, будучи сторонником партии "Процветающая Армения" (ППА), поддерживает призыв лидера ППА Гагика Царукяна к всенародной мобилизации и лично присоединяется к уличным протестам.

В Ереване сейчас проходит многочисленная акция сторонников лидера армянской оппозиции, депутата парламента Армении Никола Пашиняна. Он потребовал отстранить от власти всех членов правящей Республиканской партии. На улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.

Демонстранты заблокировали автодорогу из центра Еревана в направлении международного аэропорта "Звартноц", сообщает "Интерфакс".

В центр города стянуты силы полиции и техника. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии.

Оппозиция в Армении, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, продолжает выдвигать новые требования. В результате этого не состоялась встреча между лидером оппозиции Николом Пашиняном и врио премьер-министра Кареном Карапетяном.