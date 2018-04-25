"Мотовилихинские заводы" начали готовить военную технику ко Дню Победы

Военная техника, которая примет участие в Торжественном параде войск Пермского гарнизона, проходит техобслуживание в цехах "Мотовилихинских заводов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

В Перми парад в честь Дня Победы будет состоять из двух частей: пролога, который в этом году посвящен 100-летию Красной Армии, а также прохождения парадных расчетов и военной техники.

"В цехах ведутся работы по подготовке машин для движения по городским дорогам, осуществляется чистка, мойка, покраска, проверка и техническое обслуживание образцов вооружения. В этом году по улицам Перми пройдут 122-мм боевая машина РСЗО "Град", 300-мм боевая и транспортно-заряжающая машины РСЗО "Смерч", артиллерийские орудия "Вена", "Мста-Б" и "Нона-СВК", - сообщил заместитель генерального директора по производству "Мотовилихинских заводов" Олег Рязанов.

Помимо участия в параде, боевая техника "Мотовилихинских заводов" будет представлена в Музее военной техники под открытым небом, который откроется на один день по улице Ленина у Театра-Театра. Все желающие смогут рассмотреть боевые машины вблизи и узнать о них подробнее.

Напомним, 9 мая масштабные праздничные действия пройдут в разных районах Перми, центральными городскими площадками станут Октябрьская площадь и городская эспланада. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Центральные праздничные мероприятия пройдут под слоганом "Великие Победы Великой страны".