Путин в Кремле вручил пяти россиянам золотые медали Героя Труда

Сегодня, 25 апреля, в Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями "Герой Труда Российской Федерации". Их вручал лично президент России Владимир Путин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, награды были вручены пяти россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди награжденных – генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь, проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная – 2" Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова Галина Савельева.

"Вы открываете новые горизонты, подаете пример профессионализма, увлеченности для своих коллег, для всех тех, кто стремится внести частичку своего личного успеха в общий успех страны. У всех вас свой, особый путь к профессиональным высотам. При этом, думаю, есть и нечто общее. Каждый из вас знает, что действительно успешным, а, по большому счету, и счастливым, может быть только тот, кто искренне любит свое дело, кто никогда не успокаивается на достигнутом, раз за разом ставит перед собой новые, еще более масштабные цели. От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами и хочу искренне поблагодарить всех вас за все то, что вы сделали и, безусловно, еще сделаете для страны", - сказал Владимир Путин во время церемонии.

Напомним, звание Героя Труда РФ установлено в 2013 году и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня глава Нижнего Тагила Сергей Носов улетел в Москву на вручение звания Героя Труда России Николаю Карполю.