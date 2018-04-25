Все ветераны Великой Отечественной войны на Ямале получают соцуслуги

Все 117 ветеранов Великой Отечественной войны на Ямале получают социальные услуги, из них 65 – на дому. В арктическом регионе проводится системная работа по повышению качества жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших инвалидов и участников войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Социальные услуги на Ямале предоставляют 20 государственных организаций соцобслуживания, в том числе два дома-интерната общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, пять специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, один центр социального обслуживания семьи и детей, четыре центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и восемь центров социального обслуживания населения. Также в арктическом регионе осуществляют свою деятельность 10 негосударственных организаций, которые также предоставляют социальные услуги ямальцам.

Специалисты подчеркивают, что особое внимание уделяется предоставлению социально-бытовых услуг на дому.

Кроме того, на Ямале развивается институт социальной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов: социально активные граждане ведут совместное хозяйство с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности. Сейчас на Ямале 17 граждан получают такие дополнительные меры соцподдержки. При этом, согласно ямальскому законодательству, социальному помощнику назначается ежемесячное пособие.

Отметим, что социальные услуги на Ямале обретают все большую популярность: в прошлом году их получили около 8 тыс. человек, тогда как в 2015 г. – 5,8 тыс.

В департаменте социальной защиты населения Ямала отмечают, что законодательством четко установлены обстоятельства, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании. К их числу относятся полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка, испытывающего трудности в социальной адаптации; наличие внутрисемейного конфликта; отсутствие определенного места жительства; отсутствие работы и средств к существованию и другие.

Для каждого получателя соцуслуг департамент соцзащиты составляет индивидуальную программу. Социальные услуги предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям, людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также в полустационарной форме и на дому тем гражданам, чей среднедушевой доход ниже либо равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в округе.

Кроме того, на Ямале социальные услуги могут получать бесплатно участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, не вступившие в повторный брак; труженики тыла; инвалиды боевых действий; дети войны; родители погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов; инвалиды; а также ямальцы, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации.

С 1 марта в ЯНАО заработал консультационный центр социальной защиты. На базе профильного ведомства стал функционировать единый телефонный номер 8-800-302-94-40, который абсолютно бесплатен для звонящего и будет доступен с 08.00 до 20.00 в рабочие дни. Специалисты подчеркивают, что главная задача консультационного центра – предоставление информации о существующей системе социальной защиты населения, разъяснение порядка предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, ответы на вопросы граждан по индивидуальным ситуация.