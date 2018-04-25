Все ветераны Великой Отечественной войны на Ямале получают соцуслуги

в этот день
25.04.18
15:53
В Екб.17:53
В регионах приступают к внедрению своих "Платонов"
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
"Обойти вето России в Совбезе ООН не получится"

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,29 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
25.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 125

Все ветераны Великой Отечественной войны на Ямале получают соцуслуги
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

губернатор янао дмитрий кобылкин ветераны вов аксарка (2012) | Фото: правительство.янао.рф

Все 117 ветеранов Великой Отечественной войны на Ямале получают социальные услуги, из них 65 – на дому. В арктическом регионе проводится системная работа по повышению качества жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших инвалидов и участников войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Социальные услуги на Ямале предоставляют 20 государственных организаций соцобслуживания, в том числе два дома-интерната общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов, пять специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, один центр социального обслуживания семьи и детей, четыре центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и восемь центров социального обслуживания населения. Также в арктическом регионе осуществляют свою деятельность 10 негосударственных организаций, которые также предоставляют социальные услуги ямальцам.

Специалисты подчеркивают, что особое внимание уделяется предоставлению социально-бытовых услуг на дому.

Кроме того, на Ямале развивается институт социальной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов: социально активные граждане ведут совместное хозяйство с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности. Сейчас на Ямале 17 граждан получают такие дополнительные меры соцподдержки. При этом, согласно ямальскому законодательству, социальному помощнику назначается ежемесячное пособие.

Отметим, что социальные услуги на Ямале обретают все большую популярность: в прошлом году их получили около 8 тыс. человек, тогда как в 2015 г. – 5,8 тыс.

В департаменте социальной защиты населения Ямала отмечают, что законодательством четко установлены обстоятельства, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании. К их числу относятся полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка, испытывающего трудности в социальной адаптации; наличие внутрисемейного конфликта; отсутствие определенного места жительства; отсутствие работы и средств к существованию и другие.

губернатор янао дмитрий кобылкин ветераны вов аксарка(2012)|Фото: правительство.янао.рф

Для каждого получателя соцуслуг департамент соцзащиты составляет индивидуальную программу. Социальные услуги предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям, людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также в полустационарной форме и на дому тем гражданам, чей среднедушевой доход ниже либо равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в округе.

Кроме того, на Ямале социальные услуги могут получать бесплатно участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, не вступившие в повторный брак; труженики тыла; инвалиды боевых действий; дети войны; родители погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов; инвалиды; а также ямальцы, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации.

С 1 марта в ЯНАО заработал консультационный центр социальной защиты. На базе профильного ведомства стал функционировать единый телефонный номер 8-800-302-94-40, который абсолютно бесплатен для звонящего и будет доступен с 08.00 до 20.00 в рабочие дни. Специалисты подчеркивают, что главная задача консультационного центра – предоставление информации о существующей системе социальной защиты населения, разъяснение порядка предоставления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, ответы на вопросы граждан по индивидуальным ситуация.

Другие новости по темам: ветераны, социальное обслуживание, соцподдержка, ямал, янао
25.04.2018 14:14 Мск | Салехард | Анна Смирнова
16:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Все ветераны Великой Отечественной войны на Ямале получают соцуслуги
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+