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В Екатеринбурге закроют движение трамваев и троллейбусов
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга временно закроют движение трамваев и троллейбусов по проспекту Ленина и улице Карла Либкнехта. Такие изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, трамваи и троллейбусы не будут ходить с 00.00 11 мая до 6.00 14 мая.

ТТУ разрешили закрыть следующие направления:

Трамваи, идущие по маршрутам № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 - по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях).

В эти же дни закроют движение троллейбусов, идущих по маршрутам № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 - по улице Карла Либкнехта (от Малышева до Челюскинцев).

Кроме того, автовладельцам временно запретят ездить на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Автотранспорт направят по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.

В мэрии отмечают, что замена рельсов - это часть первого объекта в списке ремонта дорог в 2018 году. В мае дорожники приступят к ремонту проспекта Ленина на участке от 8 Марта до Карла Либкнехта, уложить здесь асфальт планируется до начала ЧМ по футболу, а трамвайные пути обновят уже к 15 мая.

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25.04.2018 14:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:42 Екб


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В Екатеринбурге закроют движение трамваев и троллейбусов
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