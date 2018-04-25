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Новости
25.04.2018 14:03 Мск (16:03 Екб)
политика | В России
Губернаторы, депутаты: Росфинмониторинг нашел в "панамском" и "райском" досье махинации на миллиарды
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офшоры, оффшоры, доллар, кораблик, отток капиталов, отпуск, море, туризм (2015) | Фото:http://chepetsk-news.ru/

Российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе "панамское досье" и "райское досье") и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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По словам главы надзорного ведомства, власти регулярно мониторят крупные "офшорные сливы", таких, как "панамское досье", "райское досье", "английское досье". "Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", - заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти".

Называть конкретные фамилии Чиханчин не стал, отметив, что вся информация направлена в правоохранительные органы, передает РБК.

Напомним, в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных "панамского архива". Как следовало из "панамского досье", офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, а также другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

В "райском досье" упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, бывшая супруга главы "Роснефти" Марина Сечина.

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25.04.2018 14:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.11.2017 09:57 Мск
Что показало "Райское досье": связи министра торговли США с компанией Тимченко и инвестиции российских миллиардеров в американские соцсети








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Губернаторы, депутаты: Росфинмониторинг нашел в "панамском" и "райском" досье махинации на миллиарды
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