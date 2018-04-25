Мэр Нижнего Тагила улетел в Москву на вручение звания Героя Труда почетному гражданину города

Глава Нижнего Тагиласегодня улетел в Москву на вручение звания Героя Труда России, об этомсообщила пресс-секретарь мэра

"О других встречах нет никакой информации", - добавила она.

Напомним, что указом президента России заслуженному тренеру СССР, заслуженному тренеру РФ, главному тренеру женского волейбольного клуба "Уралочка", вице-президенту всероссийской федерации волейбола Николаю Васильевичу Карполю присвоено высокое звание Героя Труда Российской Федерации.

Носов от своего имени и от имени горожан поздравил почетного гражданина Нижнего Тагила Николая Карполя с заслуженной наградой и пожелал крепкого здоровья и новых побед.