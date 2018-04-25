Нового председателя Союза журналистов Челябинской области выберут 22 мая

22 мая в Челябинске на внеочередной конференции Союза журналистов области выберут нового председателя. Соответствующее решение принято 24 апреля на заседании правления.

"Правление приняло решение провести внеочередную конференцию РОО "Союз журналистов Челябинской области" 22 мая 2018 года. О времени и месте конференции будет сообщено дополнительно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Союза журналистов.

На конференции будет рассмотрен вопрос об увековечении памяти Ольги Давиденко, скончавшейся 12 апреля, а также пройдут выборы нового руководителя.

Напомним, Ольга Давиденко умерла 12 апреля от онкологического заболевания в одной из клиник Израиля. И.о. руководителя отделения избрана Татьяна Строганова.