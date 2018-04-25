Нового председателя Союза журналистов Челябинской области выберут 22 мая

22 мая в Челябинске на внеочередной конференции Союза журналистов области выберут нового председателя. Соответствующее решение принято 24 апреля на заседании правления.
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"Правление приняло решение провести внеочередную конференцию РОО "Союз журналистов Челябинской области" 22 мая 2018 года. О времени и месте конференции будет сообщено дополнительно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Союза журналистов.
На конференции будет рассмотрен вопрос об увековечении памяти Ольги Давиденко, скончавшейся 12 апреля, а также пройдут выборы нового руководителя.
Напомним, Ольга Давиденко умерла 12 апреля от онкологического заболевания в одной из клиник Израиля. И.о. руководителя отделения избрана Татьяна Строганова.